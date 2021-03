Das Team von Trainer Julian Nagelsmann siegte am Samstag (06.03.2021) in Freiburg nach äußerst abgebrühter Vorstellung verdient mit 3:0 (1:0) und eroberte zumindest für wenige Stunden die Tabellenführung. Am Abend würde Bayern München im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund aber bereits ein Punkt reichen, um wieder vorbeizuziehen.

Sechster Bundesligasieg in Serie

Christopher Nkunku (41. Minute), Alexander Sörloth (64.) und Emil Forsberg (80.) trafen bei der kniffligen Auswärtsaufgabe, mit dem sechsten Bundesligasieg in Serie stellten die Sachsen ihren Rekord unter Trainer Julian Nagelsmann ein. Erstmals nach vier Jahren und zwischenzeitlich drei Niederlagen siegte RB wieder in Freiburg. Während sich die Mannschaft von RB bei sonnigem Wetter im Schwarzwald-Stadion wie eine Meistermannschaft präsentierte, zeigten die Freiburger eine ihrer schwächsten Saisonleistungen.

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool am Mittwoch kann für Leipzig kommen. Nagelsmann hatte vor dem Spiel gewarnt, schon an die Königsklasse zu denken. "Wir müssen im Hier und Jetzt spielen, über die vollen 90 Minuten an unsere Grenzen gehen, um gegen diesen schweren Gegner zu bestehen" , sagte der 33-Jährige. Inmitten der englischen Wochen setzte er deshalb auf sein zuletzt erfolgreiches Grundgerüst. Lediglich Sörloth und Amadou Haidara rückten gegenüber dem Pokalerfolg gegen Wolfsburg neu in die Startelf.

Grober Schnitzer ermöglicht RB Führung

RB musste jedoch zunächst viel Geduld aufbringen. Freiburg stand von Beginn an extrem tief und verteidigte fast jeden Gäste-Angriff mit der kompletten Mannschaft. RB hatte dadurch fast permanent den Ball, fand aber erst keine Lösungen gegen das Bollwerk der Gastgeber. SC-Coach Christian Streich war damit lange zufrieden. "Widerstand, Widerstand" , forderte Streich immer wieder von seinen Spielern. Doch gleich der erste Freiburger Fehler brach den Widerstand. Kurz vor der Pause eröffnete Torwart Florian Müller das Spiel flach durch die Mitte, wo Baptiste Santamaria nach dem riskanten Pass unmittelbar von Leipzigs Kevin Kampl gestört wurde. Dadurch sprang der Ball zu Yussuf Poulsen, der nur noch querlegen musste auf Nkunku. Dieser traf ins leere Tor.

Keine Durchschlagskraft bei Freiburg

Das spielte Leipzig natürlich kurz vor der Pause perfekt in die Karten. Die offensiv bis dahin komplett harmlosen Breisgauer mussten in Durchgang zwei mehr riskieren und ihren massiven Defensivverbund etwas lockern. Tatsächlich verlagerte sich das Geschehen nun mehr in die Leipziger Hälfte, doch offensive Durchschlagskraft entwickelte das Team von Trainer Christian Streich kaum. RB stand hinten stabil und lauerte auf Umschaltmomente. Dann wiederholte sich die Geschichte aus der ersten Halbzeit: einen erneuten Fehler der Gastgeber nutzte Leipzig eiskalt aus. Diesmal konnte Nicolas Höfler den Ball im Zentrum nicht richtig verarbeiten, wieder ging der starke Kampl dazwischen. Über zwei schnelle Stationen landete der Ball bei Sörloth, der flach einschob. Auch das 3:0 leitete Kampl mit einem Pass auf den Norweger ein, der diesmal in den Rückraum auf den eingewechselten Forsberg ablegte. Der Schwede zirkelte den Ball rechts unten ins Netz.

Die Freiburger treten in der Bundesliga am nächsten Samstag beim 1. FSV Mainz 05 an, Leipzig empfängt einen Tag später Eintracht Frankfurt.