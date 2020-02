Die Breisgauer setzten sich am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga 1:0 (1:0) im badischen Duell gegen die Kraichgauer durch. Nationalstürmer Luca Waldschmidt traf per Foulelfmeter (40.). Damit feierte der SC den ersten Sieg nach zwei Niederlagen, die TSG ging nach zwei Dreiern wieder als Verlierer vom Platz.

Den Zuschauern im Schwarzwaldstadion wurde zu Beginn eine temporeiche Partie geboten. Beide Mannschaften gingen offensiv zu Werke, Waldschmidt vergab per Kopf die erste gute Gelegenheit (9.). Im Anschluss übernahmen die Gäste, die ohne Stammtorwart Oliver Baumann, den kroatischen Vize-Weltmeister Andrej Kramaric, Sargis Adamjan, Ishak Belfodil und Dennis Geiger auskommen mussten, das Kommando.

Freiburgs Koch mit Platzwunde ausgewechselt

Trotz guter Ansätze konnte sich die TSG in den ersten 20 Minuten aber keine echte Torchance erarbeiten. Bei diesem Manko blieb es auch Mitte der ersten Hälfte - obwohl die Hoffenheimer drei Tage nach dem Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal bei Rekordmeister Bayern München (3:4) sehr gut im Spiel waren. Die Freiburger konnten in dieser Phase meist nur reagieren.

Nach einer knappen halben Stunde musste SC-Abwehrchef Robin Koch, der in der vergangenen Woche kurz vor einem Wechsel zu RB Leipzig stand, vom Platz. Der Innenverteidiger war nach einem Zweikampf mit dem Hoffenheimer Diadie Samassekou mit dem Kopf an eine Werbebande geprallt und hatte dabei eine Platzwunde erlitten.

Führung zu dem Zeitpunkt überraschend

Dass die Gastgeber wenig später trafen, war zu diesem Zeitpunkt äußerst überraschend. Waldschmidt ließ TSG-Torwart Philipp Pentke vom Elfmeterpunkt keine Chance. Zuvor hatte der Hoffenheimer Abwehrspieler Stefan Posch den Freiburger Außenverteidiger Christian Günter gefoult.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs sorgte erst Abrashi für Gefahr (47.), dann hätte Posch seinen Fehler vor der Freiburger fast wieder gut gemacht. Der Österreicher brachte den Ball per Kopf aber nicht im Tor unter (52.).

Nach einer Stunde erhöhte TSG-Trainer Alfred Schreuder das Risiko und brachte in Ihlas Bebou für Posch einen dritten Stürmer. Es war allerdings Waldschmidt, der das zweite Tor auf dem Fuß hatte (64.).

Hoffenheimer Aluminiumtreffer

Zwei Minuten später wurde Bebou per Kopf gefährlich, dann traf Hoffenheims Stürmer Christoph Baumgartner den Pfosten (68.) und auch Benjamin Hübner vergab in der Nachspielzeit (90+1.) mit seinem Kopfball an den Pfosten den Ausgleich. Der Hoffenheimer Ausgleich lag in der Schlussphase zu jeder Zeit in der Luft, fiel aber bis zum Schluss nicht mehr.

Freiburg spielt nun am Samstag (15.02.2020) um 15.30 Uhr in Augsburg. 1899 Hoffenheim empfängt zur gleichen Zeit den VfL Wolfsburg.