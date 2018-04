Freiburg mit dramatischem Sieg, Köln steigt ab

Petersen mit einem Doppelpack

Freiburg war in der 14. Minute in Führung gegangen: Mike Frantz hatte von links geflankt, Nils Petersen traf gegen die indisponierte FC-Abwehr per Kopf. Nur wenig später fiel Petersen nach einem Tritt des Kölners Marco Höger im Strafraum (23.). Christian Günters folgenden Strafstoß hielt der Kölner Torhüter Timo Horn jedoch.

Von den Kölnern ging lange Zeit kaum Gefahr aus. Und so erhöhte Freiburg in der zweiten Hälfte: Nach einem Abschlag von Torwart Alexander Schwolow verlängerte Kölns Dominic Maroh in den eigenen Strafraum. Petersen umspielte Torwart Horn und traf zum 2:0 (52.).

Köln gleicht aus - und verliert doch

Die Kölner kamen in der Schlussphase jedoch unverhofft ins Spiel zurück. Nach einer Flanke von Jorge Meré von rechts war Kölns Leonardo Bittencourt per Direktabnahme erst der Anschluss gelungen (82.), dann traf er auf Marcel Risses Hereingabe per Kopf erneut (87.).

Freiburg rannte verzweifelt an und holte sich dramatisch in der Nachspielzeit doch noch den Sieg: Einen Freistoß von Janik Haberer köpfte Robin Koch in die Mitte, wo Lucas Höler unbedrängt einschob (90.+3).

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 28.04.2018 | 01:57:00 Std. | Verfügbar bis 28.04.2018 | Das Erste

Freiburg nun in Gladbach, dann gegen Augsburg

Der SC Freiburg spielt am kommenden Samstag (05.05.2018, 15:30 Uhr) am vorletzten Spieltag bei Borussia Mönchengladbach und in der folgenden Woche gegen den FC Augsburg.

Der 1. FC Köln geht den Wiederaufstieg an

Köln empfängt in seinen beiden vorerst letzten Erstligaspielen zunächst Bayern München, bevor es zum Saisonabschluss nach Wolfsburg geht. Danach geht es an den Wiederaufstieg: Jonas Hector, Timo Horn und Marco Höger haben als wichtige Spieler ihr Bleiben zugesagt.

"Der Abstieg ist bitter und tut in diesem Moment richtig weh", sagte Sportchef Armin Veh. Dennoch sei das Ziel der sofortige Wiederaufstieg, der Klub sei gut vorbereitet. Markus Anfang kommt zum 1. Juli als Nachfolger von Trainer Stefan Ruthenbeck aus Kiel.