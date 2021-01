Ermedin Demirovic (18.), Nicolas Höfler (39.), Roland Sallai (59.), Philipp Lienhart (69.) sowie Lucas Höler (79.) trafen bei dem Geisterspiel in Freiburg für die Hausherren. Für die Kölner war es ein Demütigung: Die Elf von Markus Gisdol agierte in der Defensive erschreckend fehleranfällig und fand offensiv so gut wie gar nicht statt.

Freiburg lauert geduldig auf Kölner Fehler

Dabei hatte FC-Coach Markus Gisdol erstmals in dieser Saison Stürmer Anthony Modeste in seine Startelf berufen. Der Franzose sollte dem Angriff der Kölner mehr Wucht veleihen, blieb aber bis zu seiner Auswechslung in der 71. Minute ohne Torchance und so gut wie unsichtbar.