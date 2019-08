Rafael Czichos sorgte mit einem Eigentor für die Freiburger Führung (40.). Anthony Modeste konnte nach 52 Minuten für Köln ausgleichen. Neuzugang Ellyes Skhiri erlöste den Aufsteiger kurz vor Schluss (90.+3.).

Videobeweis schockt Köln

Die Gastgeber machten in den Anfangsminuten über die linke Seite viel Druck. Der FC kam kaum einmal gefährlich aus der eigenen Hälfte. Nach rund einer Viertelstunde bissen sich die Gäste besser ins Spiel. Modeste hatte die beste Gelegenheit in Hälfte eins für Köln (14.). Auf der Gegenseite flogen alle Mitspieler an einer Hereingabe von rechts vorbei (26.).

Es folgten turbulente Momente: Erst erzielte der FC vermeintlich die Führung. Diese wurde aber durch einen Videobeweis zurückgenommen. Drexler hatte seinen Gegenspieler gefoult. Im Gegenzug schlug dann der SC zu: Nach einer Flanke kullerte die Kugel vom Schienbein von Czichos in den Kölner Kasten.