Ausgerechnet der ehemalige Freiburger Florian Niederlechner machte den alten Teamkollegen mit seinem Tor (39.) einen Strich durch die Rechnung, zumindest kurzfristig an die Tabellenspitze der Bundesliga zu klettern. Lucas Höler (24.) war für den Sport-Club in einer ersten Halbzeit erfolgreich, die deutlich besser als die zweite war.

Die 23.800 Zuschauer im Schwarzwaldstadion sahen zu Beginn starke Gastgeber. Die Freiburger, bei denen Senkrechtstarter Luca Waldschmidt zum zweiten Mal in Folge zunächst auf der Ersatzbank saß, machten mächtig Druck. Torjäger Nils Petersen hatte nach Vorarbeit von Christian Günter bereits in der dritten Minute die Führung auf dem Fuß. Danach leisteten sich die Breisgauer allerdings Fehler in allen Mannschaftsteilen, Trainer Christian Streich forderte lautstark mehr Konzentration von seinen Schützlingen ein. Das zeigte Wirkung. Nach einer Ecke von Günter vergaben erst Petersen und dann Kapitän Mike Frantz die Doppelchance auf das erste Tor (15.).

Passive Gäste