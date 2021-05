Strafstoß nach Videobeweis - Spalier für den Rekordschützen

Um das Foul zuvor von Lukas Kübler an Thomas Müller zu sehen, brauchte Schiedsrichter Florian Badstübner allerdings den Videobeweis. Die gesamte Bayern-Bank stand dann Spalier für den Torschützen. Die Festivitäten an der Seitenlinie bekamen dem Spiel der Münchner allerdings nicht. Gulde traf nach einer Ecke von Grifo per Kopf zum Ausgleich für die Mannschaft von Trainer Christian Streich.

Gnabry-Treffer aberkannt

Im zweiten Durchgang drängten die Bayern wieder auf die Führung. Ein Treffer von Serge Gnabry zählte nach Videobeweis wegen Abseits nicht (51.), kurz darauf traf Sané. Auf der Gegenseite vergab Ermedin Demirovic die große Chance zum Ausgleich (54.). Im Anschluss war der SC mehrfach einem Treffer nahe, Nübel hielt allerdings klasse. In der 78. Minute vergab Lewandowski fast schon in Slapstick-Manier die Riesenchance auf sein zweites Tor, als er den Ball kurz vor der Torlinie in die Arme von Flekken spielte. Sechs Minuten später scheiterte der Pole erneut. So blieb es beim Unentschieden.

Freiburg beschließt die Saison am Samstag (22.05.2021) um 15.30 Uhr mit der Partie bei Eintracht Frankfurt. Der FC Bayern empfängt zeitgleich den FC Augsburg.