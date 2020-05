Das 1:0 (0:0) für die Mannschaft von Peter Bosz ging am Ende vollkommen in Ordnung - viel zu passiv hatten sich die Freiburger über weiter Strecken der Partie in ihr Schicksal ergeben. Erst in der Schlussphase machten sie auch mal ein wenig Druck auf das gegnerische Tor, doch das Aufbäumen kam zu spät, um die Partie noch zu drehen.

71 Prozent Ballbesitz zur Pause für die Gäste

Vom Anpfiff weg war Leverkusen auffällig bemüht, das 0:3 vom Dienstagabend (26.05.20) gegen den VfL Wolfsburg vergessen zu machen. Bayer übernahm fast vollständig die Dominanz im Mittelfeld, kam bis zur Pause auf 71 Prozent Ballbesitz - doch heraus kam dabei zunächst gar nichts.

Im kompletten ersten Durchgang bekamen die Gäste trotz all ihrer optischen Überlegenheit keinen einzigen Schuss auf das Tor von Alexander Schwolow zustande.

Großchance für Höler

Beinahe wäre der Spielverlauf zwei Minuten vor dem Seitenwechsel sogar völlig konterkariert worden. Doch Freiburgs Stürmer Lucas Höler vergab nach einem perfekten Steilpass von Roland Sallai frei vor Gästekeeper Lukas Hradecky - und schob den Ball rechts am Tor vorbei.

Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier mahnte aber zur Pause bei Sky noch deutlich mehr Aktivität an: "Wenn wir weiter so viel verteidigen und nicht mehr eigene Iniative nach vorne entwickeln, wird es schwer gegen diese Mannschaft über 90 Minuten zu bestehen."

Erster Schuss aufs Tor gleich erfolgreich

Saiers Befürchtung sollte sich zügig bewahrheiten. Auch nach dem Wechsel stand Freiburg zunächst nur wieder hinten drin und ließ die Angriffswellen über sich ergehen. In der 52. Minute bekam Charles Aranguiz nach einer von Julian Baumgartlinger verlängerten Ecke nicht genug Druck hinter seinen Kopfball. Kurz danach gab es dann den ersten Schuss aufs Tor an diesem Abend - und der war gleich erfolgreich.

Leon Bailey zog halblinks mal kurz das Tempo an, passte in den Lauf von Kai Havertz, den Freiburg bis dahin gut im Griff gehabt hatte. Aber ihn ganz auszuschaltenn, ist in dieser Rückrunde nur wenigen Teams gelungen - dem Sportclub dann auch nicht. Dominique Heintz versuchte zwar noch zu blocken, doch Havertz spitzelte den Ball mit den Pike unter Schwolow hindurch ins Tor (54.).

Baumgartlinger im Glück

Kurz danach hatte Bayer aber auch Glück. Als Nils Petersen in den Leverkusener Strafraum eindringen wollte, trat ihm Baumgartlinger eindeutig auf den Fuß - aber der Tatort war noch um wenige Zentimeter außerhalb des Bereichs, der einen Elfmeter nach sich gezogen hätte. Aus dem fälligen Freistoß machte Freiburg nichts.

Und auch in der Folge entwickelten die Gastgeber für einen Europa-League-Kandidaten einfach zu wenig Torgefahr. Es dauerte bis zur 72. Minute, ehe sich Hradecky mal nach einem Schuss von Jonathan Schmid strecken durfte - der erste Arbeitsnachweis des finnischen Torhüters an diesem Abend.

Petersen vergibt Ausgleichschance

Zwei Minuten vor dem Ende musste Hradecky dann noch einmal richtig zupacken. Christian Günter hatte links endlich mal einen Lauf in die Tiefe zu Ende gebracht und präzise in die Mitte gespielt - aber Petersen scheiterte mit seinem Flachschuss am Torhüter.

Der SC Freiburg hat nun am kommenden Freitag (05.06.20) Borussia Mönchengladbach zu Gast (20.30 Uhr). Bayer Leverkusen empfängt einen Tag später den FC Bayern München (15.30 Uhr). Ob Havertz dabei mitwirken kann, ist noch offen - er musste in der 66. Minute mit einer Verletzung ausgewechselt werden.