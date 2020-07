1. FC Heidenheim - Werder Bremen 2:2

Bremen zittert sich in Heidenheim zum Klassenerhalt

Werder Bremen bleibt in der Fußball-Bundesliga. Im Rückspiel der Relegation gingen die Hanseaten früh durch ein Eigentor in Führung. Aber kurz vor Schluss wurde es für Bremen in Heidenheim noch einmal eng.