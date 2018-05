Im Rückspiel am Montag (21.05.18) gelang den Wolfsburgern ein 1:0-Erfolg an der Kieler Förde, um sich wie in der Vorsaison in der Relegation zu retten. Das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Bruno Labbdia vier Tage zuvor schon mit 3:1 gewonnen.

Robin Knoche beseitigte in der 75. Minute letzte Zweifel am Klassenerhalt, als er eine Flanke von Maximilian Arnold zum einzigen Treffer des Abends ins Tor köpfte. "Ich bin sehr zufrieden, aber auch leer, nachdem was in den vergangenen Wochen alles passiert ist", sagte Labbadia bei Eurosport, "dieses Mal hat meine Erfahrung mir geholfen."