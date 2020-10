RB Leipzig

Im ersten Spiel unter Trainer Manuel Baum sorgten ein Eigentor von Can Bozdogan (31.) sowie Treffer von Angelino (35.), Willi Orban (45.+2) und Marcel Halstenberg (80., Handelfmeter) für das 0:4 und damit die dritte klare Schalker Niederlage im dritten Bundesliga-Spiel. Mit der Horrorbilanz von null Punkten und 1:15 Toren bleibt Schalke 04 damit Schlusslicht. Leipzig übernahm mit dem zweiten Saisonsieg zunächst die Tabellenspitze.

Bei seinem Debüt an der Seitenlinie hatte Baum nach einer Trainingswoche das Team auf vier Positionen geändert. Neben dem für fünf Spiele gesperrten Ozan Kabak waren auch Sebastian Rudy, Nassim Boujellab und Benito Raman gegenüber dem 1:3 gegen Werder Bremen nicht mehr in der Startelf. Bei Favorit Leipzig schickte Baum sein Team in einer defensiven Ausrichtung aufs Feld.

Schalke bis zum Eigentor stabil

Das schien zunächst ganz gut zu funktionieren. Auch als Suat Serdar schon früh verletzt raus musste (21.), stand Schalke stabil- Leipzig konnte aus seiner optischen Überlegenheit zunächst keine zwingenden Szenen kreieren. Ein Eigentor wies der Partie schließlich ihren Weg. Der für Serdar eingewechselte Can Bozdogan traf bei einem Klärungsversuch gegen Emil Forsberg ins eigene Netz (31.).

Auf einmal war den Gästen der Stecker gezogen. Angelino stand bei seinem Kopfball zum 2:0 (31.) genauso sträflich frei, wie Orban beim Kopfballtreffer zum 3:0 (45.+2). Dazwischen hatte Amadou Haidara noch einen weiteren Treffer auf dem Fuß (43.). Schalke gab im ersten Durchgang keinen einzige Schuss auf das gegnerische Tor ab.

Rönnow kommt für Fährmann

Und in Durchgang zwei wurde es nicht besser. Baum brachte mit Vedad Ibisevic zwar einen neuen Stürmer und der gerade erst verpflichtete Frederik Rönnow ersetzte den nach Schalker Angaben angeschlagenen Ralf Fährmann im Tor. Trotzdem blieb Schalke bis auf einen Schuss von Bozdogan (54.) in der Offensive harmlos und in der Defensive wackelig.

Gleich mehrfach rutschten die Gastgeber knapp an Hereingaben vorbei, verzogen knapp oder scheiterten an Rönnow - wie Forsberg mit einem Schussversuch (63.) oder Christopher Nkunku mit einem Freistoß (67.). Für den Schlusspunkt beim hoch verdienten Leipziger Sieg vor 8.500 Zuschauern sorgte schließlich Halstenberg, der einen von Matija Nastasic verursachten Handelfmeter verwandelte (80.).

Leipzig in Augsburg, Schalke gegen Union

Für beide Teams geht es jetzt in die Länderspielpause. Danach tritt Leipzig am Samstag (17.10.2020/15.30 Uhr) beim FC Augsburg an. Schalke 04 spielt am Sonntag (18 Uhr) gegen Union Berlin, das zuletzt mit Mainz 05 den anderen schwach gestarteten Klub neben den "Königsblauen" mit 4:0 abfertigte.