Der FC Bayern München ist am Sonntagabend (18.03.2018) bei RB Leipzig gestolpert und kann nach der ersten Niederlage seit fast vier Monaten wohl auch auch am Ostersamstag die Meisterschaftsparty noch nicht starten. Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes verlor bei den Sachsen verdient mit 1:2 (1:1).

"Wir sind von Anfang an nicht so in unser Spiel gekommen. Wir hatten viele Ballverluste und haben nicht den Zugriff bekommen. Wir waren nicht so wach wie gewohnt" , sagte Bayern-Torhüter Sven Ulreich.