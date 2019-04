Torfestival in Leverkusen: Leipzig dreht Partie komplett

Bayer Leverkusen hat im Kampf um einen Europacupplatz die nächste Niederlage kassiert, RB Leipzig untermauerte mit dem sechsten Auswärtssieg in Serie dagegen seine Champions-League-Ambitionen. Die Werkself verlor mit 2:4 (2:1) und rutschte durch die dritte Niederlage in Folge auf Rang acht ab. Leipzig festigte indes den dritten Platz hinter dem Spitzenduo Borussia Dortmund und Bayern München.

"Wir haben in der zweiten Hälfte das System gut umgestellt und hatten dadurch viel besseren Zugriff" , sagte Leipzigs Marcel Sabitzer. Während sein Mitspieler Emil Forsberg die Moral des Teams lobte: "Der Sieg fühlt sich richtig gut an. Die Mentalität muss stimmen - und die haben wir gezeigt" , sagte der Schwede.