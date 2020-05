Borussia Dortmund hat am Sonntagabend (31.05.2020) das Bundesliga-Geisterspiel beim SC Paderborn mit 6:1 (0:0) gewonnen. Thorgan Hazard (54. Minute), Jadon Sancho (57./74./90.+1), Achraf Hakimi (85.) und Marcel Schmelzer (89.) und erzielten die Tore für den BVB . Paderborns Uwe Hünemeier (72.) hatte zwischenzeitlich per Handelfmeter den Anschlusstreffer erzielt.

Beide Teams griffen nach dem letzten Zipfel: Paderborn im Abstiegskampf, Dortmund nach dem 0:1 daheim gegen die Bayern im Meisterschaftskampf. Den hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc allerdings schon vor der Partie als verloren bezeichnet und gab den zweiten Platz und die sichere Qualifikation für die Champions League als neues Ziel aus.

SCP in der ersten Hälfte ebenbürtig

In der ersten Halbzeit war überhaupt kein Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften festzustellen. Der SCP lieferte Dortmund einen großen Kampf und hatte durch Christopher Antwi-Adjej (11.) die erste Chance des Spiels. Schön freigespielt verzog der Paderborner aus halbrechter Position im Strafraum. Nur zwei Minuten später setzte er einen Distanzschuss vom rechten Strafraumeck übers Tor.

Guerreiro mit der Riesenchance

In der 17. Minute hatte der BVB seine erste Chance. Nach einem langen Pass von Lukasz Piszczek zog Hazard über rechts einen Sprint an, scheiterte mit seinem Abschluss aus spitzem Winkel an SCP-Schlussmann Leopold Zingerle. In der 26. Minute wäre Dortmund fast in Führung gegangen: Nach einem Tempoangriff legte Julian Brandt den Ball an der Strafraumgrenze für Raphael Guerreiro ab, dessen Schuss Zingerle mit den Fingerspitzen hauchzart am rechten Pfosten vorbeilenkte.

Paderborn mit bedingungslosem Einsatz

Die größere individuelle Klasse der Dortmunder kompensierte der SCP mit bedingungsloser Einsatzbereitschaft. Die Schwarz-Gelben bissen sich am robusten Auftreten der Paderborner die Zähne aus und brachten kaum Tempo in ihr Spiel. Ideen und Überraschungsmomente hatten ebenfalls Seltenheitswert. Das 0:0 zur Pause hatte sich Paderborn redlich verdient.

Abstauber zur Führung

Die zweite Halbzeit begann mit einer Schrecksekunde für Dortmund. Einen Schuss von Gerrit Holtmann (48.) von der linken Strafraumseite verpassten Streli Mamba und Antwi-Andjej nur knapp. Der BVB setzte in der Folge auf extremes Pressing, und das sollte sich auszahlen. Hazard (52.) schoss aus kurzer Distanz noch knapp am linken Pfosten vorbei. Zwei Minuten später war er zur Stelle, als Zingerle ihm einen Schuss vor die Füße faustete und der Belgier zur Führung abstaubte.

Umstrittener Elfmeter

Sancho (57.) erhöhte nach Pass von Brandt auf 2:0 für den BVB, die Paderborner reklamierten vergebens wegen eines angeblichen Handspiels. Paderborn schöpfte nochmal Hoffnung, als Mohamed Dräger Emre Can an den eher angelegten Arm schoss. Den Strafstoß verwandelte Hünemeier souverän. Doch nur zwei Minuten später stellte Sancho mit einem harten Schuss ins rechte Eck den alten Abstand wieder her. Hakimi, Schmelzer und wiederum Sancho sorgten am Ende noch für ein Schützenfest.