Abstiegskampf ist eine Frage der Nerven. Nicht schön anzusehen, aber aufreibend. Auch beim 1:1 zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Schalke 04 nach Toren von Yuya Kubo und Matija Nastasic war das deutlich zu sehen. Das galt für die Gäste noch mehr als für den Club. Denn während man in Nürnberg von Beginn an auf den Fight um den Klassenerhalt eingestellt war, wissen die Schalker seit Wochen nicht wie ihnen geschieht. Und das war auch diesmal von Beginn an zu sehen.

Pereiras Treffer zählt nicht

Bis auf eine Phase von zehn Minuten spielten die Schalker in der ersten Halbzeit verzagt. Ein Schuss von Omar Mascarell, der das Ziel allerdings deutlich verfehlte, blieb zunächst die einzige Offensivaktion der Gäste. Nürnberg hatte in der niveauarmen Partie die bessere Gelegenheit, allerdings nicht ohne tatkräftige Unterstützung des Gegners. Nach einer Ecke sprang der Ball von der Schulter von Benjamin Stambouli in Richtung des eigenen Tores, aber Schalkes Torhüter Alexander Nübel fischte den Ball mit einem glänzenden Reflex von der Linie (12.). Eduard Löwen schoss später noch knapp über das Tor (35.)

Schließlich landete der Ball dann sogar im Schalker Tor. Daniel Caligiuri missglückte eine Rückgabe mit der Brust auf Nübel. Nürnbergs Hanno Behrens spintete dazwischen und stocherte die Kugel über die Linie. Aber Schiedsrichter Robert Kampka verweigerte dem Treffer die Anerkennung. Er hatte ein gestrecktes Bein des Nürnbergers gesehen. Allerdings war Nübel gar nicht in der Nähe des Balls gewesen (44.).

Behrens verschießt Elfmeter

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sprach Kampka dem Club dann aber einen Elfmeter zu. Nübel hatte Matheus Pereira beim Versuch, an den Ball zu kommen, die Hand auf den Fuß gelegt. Der Schalker Torhüter bügelte seinen Faux pas danach allerdings gleich wieder aus, in dem er den von Hanno Behrens geschossenen Elfmeter hielt (45.+2).

Die Schalker waren gefordert, das Glück nicht weiter zu strapazieren. Schalkes Trainer Huub Stevens brachte Breel Embolo für Steven Skrzybski, und die Gäste legten fortan tatsächlich etwas mehr Elan an den Tag. Zwingende Torchancen erspielten sie sich zunächst dennoch nicht. Stattdessen musste Schalkes Keeper Nübel zwei Mal binnen wenigen Sekunden erst mit dem Fuß gegen Mikael Ishak und dann mit einer glänzenden Parade gegen Sebastian Kerk retten (64.).

Nübel rettet drei Mal

Danach war es mit der Schalker Energie auch schon wieder vorbei. Der Club bleib die agilere Mannschaft. Nübel musste erneut gegen Pereira seine Klasse unter Beweis stellen und lenkte einen platzierten Schuss des Nürnbergs mit den Fingerspitzen um den Pfosten (76.). Dann allerdings war Nübel doch noch geschlagen, als Kubo eine gefühlvolle Flanke von Pereira unbedrängt ins Tor köpfen konnte (82.).

Der Ausgleich kam jedoch postwendend: Nach einer Ecke geriet den Nürnbergern die Abwehr zu kurz, Mascarell zielte neben das Tor, aber Nastasic gab dem fehlgeleiteten Ball mit der Fußspitze doch noch die richtige Richtung ins von Club-Torhüter Christian Mathenia verlassene Tor. Zum Schluss hätte Schalke mit einem Konter sogar noch die Chance zum Siegtreffer bekommen können, aber Guido Burgstaller verstolperte den Ball. Aber ein Erfolg der Gäste wäre dann dann auch zuviel des Guten gewesen.

Die Schalker bekommen es am Karsamstag in der heimischen Arena mit 1899 Hoffenheim zu tun. Nürnberg reist am selben Tag zum Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen.