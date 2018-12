1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen 1:1

Bayer verschenkt Sieg in Nürnberg

Bayer Leverkusen war bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg in einem teils kuriosen "Wasserball"-Spiel lange klar überlegen, schenkte seinen fünften Saisonsieg am Ende aber geradezu her.