Der Club gewann gegen Hannover 96 verdient mit 2:0 (0:0). Die Franken gingen durch ein Eigentor von Waldemar Anton (76.), der von Knöll (21) angeschossen wurde, in Führung. Der kurz zuvor eingewechselte Stürmer sorgte eine Minute später dann auch noch für die Entscheidung.

"Das war heute von Beginn an ein sehr beherzter Auftritt unserer Mannschaft. In der ersten Halbzeit haben wir nahezu alles richtig gemacht. Nach der Pause hatten wir in ein, zwei Situationen auch das nötige Fortune. Am Ende war es aber ein verdienter Sieg", sagte Nürnbergs Trainer Michael Köllner.

Hannover spielte ab der 29. Minute allerdings in Unterzahl. Miiko Albornoz sah wegen einer Notbremse nach Videobeweis von Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) die Rote Karte - eine umstrittene Entscheidung. "Der Platzverweis war aus unserer Sicht keiner", kommentierte Hannovers Trainer André Breitenreiter die Herausstellung. "Mit den ersten 30 Minuten waren wir nicht zufrieden. Wir waren zu pomadig und nicht aggressiv in den Zweikämpfen. Zur Pause haben wir dann umgestellt und waren danach aus meiner Sicht auch die bessere Mannschaft. Das 0:1 kam aus dem Nichts und danach hat der Glaube und die Kraft gefehlt, es noch zu drehen", sagte Breitenreiter.

Schiedsrichter Dankert zwei Mal in Aktion

Nach einem munterer Spielbeginn, verflachte die Partie im Anschluss, ehe es in der 25. Minute zum ersten Aufreger kam. Dankert verweigerte dem vermeintlichen Führungstreffer der Franken durch Mikael Ishak aber zurecht wegen Abseits die Anerkennung. Wenig später zupfte Albornoz den enteilten Virgil Misidjan, der nach seinem Jokertor in Bremen (1:1) sein Startelfdebüt feierte, kurz vor der Strafraumgrenze leicht an der Schulter. Nach Ansicht der Bilder entschied Dankert zum Entsetzen der Niedersachsen auf Platzverweis.