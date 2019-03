Mikael Ishak ebnete dem Club mit seinem vierten Saisontor in der 52. Minute beim 3:0 (0:0) im heiß umkämpften fränkisch-schwäbischen Derby gegen den FC Augsburg den Weg zum ersten Sieg seit Ende September. Matheus Pereira (88.) und Eduard Löwen (90.+1) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe.

Kampfbetontes Spiel mit wenigen Torraumszenen

Die Franken gaben von Beginn an alles für den ersten Erfolg seit jenem am 29. September 2018 gegen Fortuna Düsseldorf (3:0). Gegen seltsam verzagte Augsburger erspielte sich Schommers' Elf ein Übergewicht, das in ersten Chancen resultierte.

Die beste hatte der auffällige Sebastian Kerk, dessen Kopfball allerdings zu unplatziert aufs Tor kam und FCA -Torwart Gregor Kobel nicht vor Probleme stellte (15.). Nürnberg versuchte es oft über links, wo Augsburgs Kevin Danso in der ungewohnten Rolle als Außenverteidiger Schwierigkeiten hatte. Doch die anfängliche Tatkraft flaute bald ab.

Zwei Abseitstore nicht gegeben

So entwickelte sich ein ausgeglichenes, kampfbetontes Spiel mit wenigen Torraumszenen. Augsburg kam nach rund 20 Minuten stärker auf, gegen die sehr diszipliniert verteidigenden Gastgeber aber nur sehr selten in gefährliche Räume. Insgesamt fehlte dem Offensivspiel der Gäste aber Esprit und eine echte Idee. Mit Wiederbeginn ersetzte Trainer Manuel Baum Stürmer Alfred Finnbogason durch Marco Richter, der Gäste-Angriff aber kam weiter nicht in Schwung.