Nürnberg, das jetzt seit acht Spielen sieglos ist, präsentierte sich kaum bundesligatauglich. Schon am Freitag (14.12.2018) können die Franken zuhause gegen den VfL Wolfsburg zurück in die Spur finden. Die Bayern schossen sich für das "Finale" um den Gruppensieg in der Champions League am Mittwoch (12.12.) bei Ajax Amsterdam warm. In der Bundesliga müssen sie am Samstag nach Hannover.