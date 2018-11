Innenverteidiger Süle, für Mats Hummels in der Startelf, nutzte nach einem Eckball eine Konfusion im Fortuna-Strafraum zur Führung. Wenig später verwertete Müller einen feinen Pass von Jerome Boateng. Für den Nationalspieler, der vom Verein vor der Partie für sein 100. Länderspiel ausgezeichnet wurde, war es der erste Liga-Treffer seit September.

Keinerlei Sicherheit - trotz Zwei-Tore-Führung

Bezeichnend für die derzeitige Verfassung des Rekordmeisters jedoch war es, dass die scheinbar beruhigende Führung den Münchnern keinerlei Sicherheit gab. Hinzu kamen Unkonzentriertheiten in der Abwehr. Süle machte beim Anschlusstor durch Lukebakio kurz vor dem Pausenpfiff eine unglückliche Figur.

Auch nach dem Wechsel blieb der Rekordmeister anfällig, obwohl Müller den alten zwei-Tore-Vorsprung nach einer erneuten Drangphase und toller Vorarbeit von Robert Lewandowski wieder herstellte.

Lukebakio trifft dreimal gegen Neuer

Doch eine Nachlässigkeit von Boateng, der Lukebakio entwischen ließ, brachte die Fortuna wieder heran. In der Nachspielzeit sah Süle gegen Düsseldorfs schnellen Stürmer erneut schlecht aus, Lukebakio brachte den Ball zum dritten Mal an Neuer vorbei - und vergrößerte damit die Krise bei den Münchnern, die von den Fans mit Pfiffen verabschiedet wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bereits am kommenden Dienstag sind die Münchner in der Champions League gegen Benfica Lissabon erneut gefordert. Zumindest international sind sie auf Kurs, mit einem Punkt können sie das Achtelfinale erreichen. In der Liga steht am Samstag der Klassiker bei Werder Bremen auf dem Programm. Die Düsseldorfer eröffnen bereits am Freitag den 13. Spieltag, mit dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05.