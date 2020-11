Somit jagen die Schalker mit nun 25 Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg weiter die Rekord-Negativserie von Tasmania Berlin (31). Den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Benito Raman (20.) setzten die Mönchengladbacher die Tore von Neuhaus, Wendt, Thuram und Wolf entgegen. Schalke bleibt also weiterhin Letzter in der Bundesligatabelle.

Viele Wechsel in den Startformationen

Beide Trainer hatten ihre Startformationen umgebaut und jeweils vier Wechsel vorgenommen. Bei Schalke feierte der erst 19-Jährige Matthew Hoppe aus der Regionalliga-Mannschaft sogar sein Bundesliga-Debüt. Der junge Stürmer blieb allerdings wirkungslos.

Die Gladbacher, bei den Trainer Rose das Quartett Lars Stindl, Christoph Kramer, Nico Elvedi und Stefan Lainer schonte, begann etwas schläfrig, ging aber dennoch in Führung durch Nationalspieler Florian Neuhaus (15.). Aus der zweiten reihe zog Neuhaus flach ab, dann behinderten sich mehrere Schalker vor dem Tor gegenseitig und der Ball trudelte irgendwie über die Linie.

Gute Schalker Phase ohne Ergebnis

Doch Schalke ließ sich davon nicht schocken und glich schon fünf Minutenh später sehenswert aus. Uth chiptte den Ball mit ganz feinem Fuß über die Gladbacher Deckung hinweg zu Raman, der ebenso leichtfüßig aus der Luft einnetzte zum 1:1 (20.). Dann begann die beste Phase der Schalker, dich auch zu Chancen kamen, aber nicht kaltschnäuzig genug vor dem Gladbacher Tor agierten.

Wie es geht, zeigten die abgezockten Gladbacher. Ein guter Angriff über Neuhaus, der schön auf Wendt rausspielte unhd schon lag der Favorit wieder in Führung. Thuram hätte vor der pause auf 3:1 stellen können, köpfte den Ball aber an die Latte.

Vorentscheidung durch Thuram

Bsser machte es der Franzose mit dem Fuß nach dem Wechsel, Thurams 3:1 war schon so etwas wie eine Vorentscheidung, Vor allem Alassane Plea ging in der Folge fahrlässig mit besten Torchenacned um. Schalke baute nun ab, hatte nichts mehr entgegenzusetzen und musste sogar noch das 1:4 durch den eingewechselten Hannes Wolf hinnehmen, der ein gutes Zuspiel von Plea verwertete (80.).

Borussia Mönchengladbach tritt nächsten Samstag (05.12.2020) beim SC Freiburg an, der FC Schalke empfängt am Sonntag das Team von Bayer Leverkusen.