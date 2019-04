Die Champions League so gut wie sicher, das Pokal-Endspiel als großes Ziel. Drei Tage vor dem Halbfinal-Duell mit dem Hamburger SV feierte RB Leipzig mit dem 2:1 (1:0)-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach den siebten Auswärtssieg in Serie in der Fußball-Bundesliga und kann die Teilnahme an der europäischen Königsklasse kaum noch verspielen.

Die Gastgeber hingegen blieben auch im sechsten Heimspiel nacheinander sieglos und müssen jetzt sogar noch um die Teilnahme an der Europa League bangen. Vor 51.757 Zuschauern im Borussia-Park erzielte Marcel Halstenberg (17./Foulelfmeter/53.) beide Treffer für die seit 14 Pflichtspielen unbesiegten Sachsen. Alassane Pléa traf für die Gastgeber (61.).

Halstenberg verwandelt Foulelfmeter sicher

Beide Teams suchten von Beginn an ihre Chancen und waren sehr offensiv eingestellt. Der Führungstreffer fiel durch einen Foulelfmeter, den Halstenberg zum 1:0 verwandelte. Der Torschütze war zuvor nach einem Zweikampf mit Patrick Herrmann zu Boden gegangen. Drei Minuten später vergab Timo Werner aus kurzer Distanz das 2:0, Yann Sommer konnte abwehren.

Die Gastgeber taten sich schwer, spielten bis zum Strafraum des Gegners ordentlich, kamen aber nicht zu zwingenden Torgelegenheiten. Herrmann hatte auf der rechten Seite viele Aktionen, doch gegen die von Ibrahima Konaté bestens organisierte RB -Abwehr gab es für die Borussen kein Durchkommen.

Pléa vergibt den Ausgleich

Für die Vorentscheidung sorgte wieder Halstenberg, der von Emil Forsberg in Szene gesetzt den Ball von der linken Seite zwischen Sommer und Tobias Strobl zum 2:0 ins Tor spitzelte. Pléa gelang zwar noch der Anschlusstreffer, doch kurz darauf scheiterte der Franzose mit einem Kopfball und vergab noch den Ausgleich. Auf der anderen Seite verhinderte Sommer gegen Werner eine höhere Niederlage.

Gladbach trifft am kommenden Samstag (28.4. um 18.30 Uhr) beim kriselnden VfB Stuttgart an. Leipzig empfäng den SC Freiburg.