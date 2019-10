Gladbach vergibt gute Chancen

Herrmann, Stindl und Benes vergaben Möglichkeiten zu einem höheren Sieg, ehe da Costa und Hinteregger zweimal der Anschlusstreffer gelang, nachdem Elvedi zwischenzeitlich das 3:1 erzielte. Zakaria beseitigte dann alle Zweifel am Borussia-Sieg.

Mönchengladbach trifft nun in der zweiten Runde des DFB-Pokals am Mittwoch auf Borussia Dortmund, das Erste überträgt ab 20.15 Uhr live. Die Eintracht bekommt es am selben Pokalabend mit Zweitligist FC St. Pauli zu tun (Anstoß 20.45 Uhr), bevor am Samstag der FC Bayern München zu Gast in Frankfurt ist.