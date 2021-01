Freche Bremer, ungefährliche Hausherren

Romano Schmid (28.) hatte die erste Großchance auf Seiten der Gäste, als Gladbachs Torwart Yann Sommer seinen Schuss in Richtung Torwinkel entschärfte. Zehn Minuten später stand abermals Sommer im Blickpunkt, der außerhalb des Strafraums Josh Sargent den Ball in den Fuß köpfte. Sargent ließ Sommer aussteigen und legte quer zu Felix Agu, der mit seinem etwas überhasteten Abschluss die Bremer Führung liegen ließ. Sommer, der Sargent in der Szene noch gefoult hatte, sah nachträglich wie sein Gegenüber Pavlenka die Gelbe Karte.

Der Borussia gelang es insgesamt viel zu selten, sich in den gegnerischen Strafraum zu kombinieren. Insbesondere Alassane Pléa, für Stindl auf der Mittelstürmer-Position aufgeboten, kam kaum ins Spiel. Darüber hinaus gewährten die "Fohlen" den zuletzt häufig harmlosen Bremern immer wieder Räume im Konterspiel.