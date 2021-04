Gladbach feierte am Sonntag (25.04.2020) durch Tore von Breel Embolo (5., 69.), Marcus Thuram (15.), einen von Ramy Bensebaini verwandelten Handelfmeter (18.) und einen Treffer des eingewechselten Alassane Pléa (84.) einen ungefährdeten 5:0 (3:0)-Sieg und rangiert jetzt mit 46 Punkten auf Platz sieben - vier Punkte hinter Bayer 04 Leverkusen. Allerdings könnte am Saisonend auch der siebte Platz für die Europa Conference Leage reichen, wenn der DFB-Pokalsieger schon über die Liga für Europa qualifiziert ist.

Für Bielefeld ist nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage der Vorsprung auf die Nichtabstiegsplätze wieder auf einen Zähler geschrumpft. 30 Punkte bedeuten für die Arminia Rang 15 vor dem dem 1. FC Köln (29).

Embolo sofort zur Stelle

Nach der zuletzt guten Phase wollte Bielefeld die Partie in Gladbach mutig angehen. Doch schon nach früh gerieten die Ostwestfalen ins Hintertreffen. Nach einem Angriff über die rechte Seite verwertete Embolo eine Hereingabe von Stefan Lainer aus zwölf Metern zum 1:0 (5.).

Gerade in der Anfangsphase hatte Gladbach das perfekte Gegenmittel gegen Bielefelds dichte Abwehr und machte über die Flügel immer wieder das Spiel schnell. So auch beim 2:0, als ein Doppelpass der Gastgeber reichte, um den linken Flügel zu öffnen. Hannes Wolf legte von außen quer und am Fünfmeterrraum schloss Thuram durch die Beine von Arminia-Keeper Stefan Ortega zum 2:0 ab (15.).

Wenig Offensive von Bielefeld

Als dann auch noch Bensebaini eine von Christian Gebauer verursachten Handelfmeter verwandelte (18.), war die Richtung der Partie frühzeitig gesetzt. Gladbach spielte kontrolliert weiter, Bielefeld war nach vorne zu harmlos, um die Gastgeber in Bedrängnis zu bringen. "Fohlen"-Schlussmann Yann Sommer, der nach seiner Sperre zwischen die Pfosten zurückkehrte, musste nicht einmal ernsthaft eingreifen.

In der zweiten Halbzeit fand die zweitschwächste Offensive der Liga zwar hin und wieder Mittel, um der Partie vielleicht einen anderen Dreh zu geben. Aber Arne Maier mit einem Schuss (53.) und Gebauer mit einer Direktabnahme (61.) scheiterten jeweils am stark reagierenden Sommer.

Embolo zum Zweiten

Dafür legte Gladbach nach. Nach einem schönen Spielzug über mehrere Stationen und einem doppelten Doppelpass am Ende sorgte Embolo alleine vor dem Bielefelder Tor mit seinem zweiten Treffer für das 4:0 (69.). Damit brach bei Arminia auch der letzte Widerstand und der eingewechselte Pléa machte völlig frei aus 22 Metern noch das 5:0 (84.).

Nach der Pokalpause geht es für Mönchengladbach am 8. Mai mit dem Samstagabendspiel beim designierten Meister Bayern München weiter. Einen Tag später steht für Arminia Bielefeld das wegweisende Spiel im Abstiegskampf bei Hertha BSC an (Anstoß: 18 Uhr).

Thema in: Sportschau Bundesliga am Sonntag, WDR Fernsehen, Sonntag, 25.04.2021, 21.45 Uhr

dpa/sid/red | Stand: 25.04.2021, 19:48