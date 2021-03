Gladbach mit Anlaufschwierigkeiten

Die Gastgeber kamen im Borussia-Park nur schwer in Gang. Leverkusen dominierte zu Beginn, ohne aber wirklich richtig gefährlich zu werden. Ohnehin war es ein Spiel, dem die Höhepunkte fehlten. Beide Teams wollten nach den verkorksten vergangenen Wochen nicht zuviel Risiko gehen. Von einem Offensivspektakel wie im Hinspiel, das Leverkusen mit 4:3 gewann, war man weit entfernt.

Elfmeter zurückgepfiffen

Für ein wenig Belebung sorgten bei Bayer immer wieder die beiden Flügelspieler Demarai Gray und Moussa Diaby, doch im Abschluss waren auch sie schwach - bis zur 77. Minute. Da marschierte Diaby nach einem Fehler im Gladbacher Mittelfeld allein auf Torwart Yann Sommer zu. Den Schuss des Franzosen konnte Sommer noch stark mit einer Hand parieren, doch den Abpraller verwerte Schick cool mit dem Außenrist.

Zuvor war ein von Schiedsrichter Daniel Siebert gegen Leverkusen verhängter Foulelfmeter wurde nach dem Eingriff des Video-Assistenten Tobias Welz wieder zurückgenommen, da der Gladbacher Valentino Lazaro zuvor im Abseits stand (57.). Das war etwas Glück für die Leverkusener, die nach diesem Sieg nun etwas erleichterter nach vorne schauen können.

Gladbach nach Augsburg

Am nächsten Sonntag (14.03.2021, 13.30 Uhr) kommt Abstiegskandidat Arminia Bielefeld nach Leverkusen. Für Mönchengladbach geht es in der Bundesliga bereits am Freitag weiter, das Auswärtsspiel beim FC Augsburg steht an.