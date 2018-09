Schwache Partie in Mainz

Wer glaubte, nun würden sich die Mannschaften im zweiten Durchgang mehr in die Offensive trauen, wurde eines Besseren belehrt. Die Partie verlor noch mehr an Niveau - kein Risiko, kein Tempo. Es kam fast das Gefühl auf, beide Teams könnten nur per Standard oder per Zufall Erfolg haben.

Erst eine Viertelstunde vor Schluss wurden die Zuschauer aus der aufgekommenen Lethargie gerissen. Zuerst scheiterte Wolfsburgs Iker Camacho mit einem schönen Volleyschuss an Müller, dann setzte Daniel Ginczek einen Abschluss an den rechten Mainzer Pfosten (77.). Quasi mit dem Schlusspfiff packte der Mainzer Bote Baku nochmal einen 25-Meter-Knaller aus, scheiterte jedoch an der Unterkante der Latte. Letztlich hatte das Spiel aber keinen Sieger und kein Tor verdient.

Mainz beim Krisenklub, VfL gegen Fohlen-Elf

Zum Abschluss der englischen Woche reist der FSV Mainz am Samstag (29.09.2018) zu den kriselnden Schalkern nach Gelsenkirchen. Wolfsburg trifft zur gleichen Zeit im nächsten Verfolgerduell auf die in der Tabelle direkt vor ihm liegende Borussia aus Mönchengladbach.