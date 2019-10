Mainz 05 hat sich am Freitagabend (25.10.2019) 3:1 (1:1) gegen den 1. FC Köln durchgesetzt und ist damit auf Tabellenplatz 13 gesprungen. Köln rutscht ab auf Rang 16. Es war gleichzeitig der 100. Heimsieg in der Vereinsgesichte des FSV Mainz 05.

Simon Terodde hatte die Gäste früh in Führung gebracht (14. Minute), ehe Jean-Paul Boetius ausglich (21.). In der zweiten Hälfte sorgten dann Robin Quaison (57.) und Levin Öztunali (82.) für den dritten Mainzer Saisonsieg im neunten Ligaspiel.

In Mainz war gerade die vierte Minute angebrochen, als die mitgereisten Fans des 1. FC Köln zum ersten Mal an diesem Abend jubelten. In diesem Fall taten sie das jedoch etwas zu früh: Nachdem Mainz-Schlussmann Robin Zentner einen Schuss von Terodde stark gehalten hatte, brachte Florian Kainz den Nachschuss im Tor unter. Doch Mitspieler Louis Schaub stand bei dieser Aktion im Abseits, der Treffer zählte nicht.

Terodde trifft aus der Drehung

Zehn Minuten später lag der Ball wieder im Tor der Mainzer, und diesmal war der Kölner Jubel von Dauer: Nach einer tollen Kombination über Jonas Hector und Kingsley Schindler landete der Ball bei Terodde, der aus der Drehung flach unten rechts in Eck traf (14.). Für Terodde war es der dritte Saisontreffer, er ist Kölns erfolgreichster Torschütze.

Nach dem Führungstreffer wurden dann überraschend die Mainzer besser und die Kölner gleichsam unachtsamer. Der Ausgleichstreffer in der 21. Minute war dann auch nicht mehr unverdient: Adam Szalai sicherte einen Pass geschickt am gegnerischen Fünfmeterraum und chippte ihn dann zu Jean-Paul Boetius, der Gegenspieler Sebastiaan Bornauw aussteigen ließ und anschließend auch noch Timo Horn im Kölner Tor tunnelte (21.). Quaison wäre vor der Pause beinahe noch der zweite Mainzer Treffer geglückt (35.)

Quaison trifft traumhaft

Der zweite Durchgang begann wie der erste: mit mutigen Kölnern und zaghaften Mainzern. Deren Torhüter Zentner war bei einem Freistoß von Kainz und zwei Schüssen von Schaub (49. und 52.) nicht zu überwinden. Besser machte es auf der Gegenseite Quaison, der den Ball aus über 20 Metern unhaltbar für Horn ins Tor hämmerte (57.). Für den schwedischen Angreifer der Mainzer war es der vierte Saisontreffer. "Ich habe nur geschossen und der Ball war drin. Fußball ist einfach" , sollte Quaison später sagen.

Die Mainzer hatten aber auch Glück, dass es keinen Elfmeter für Köln gab. Eine Flanke von Schindler traf den abgespreizten Arm von Moussa Niakhaté - Willenborg ließ trotz intensiven Studiums der TV-Szenen weiterspielen (63.). Es war wohl die falsche Entscheidung. So liefen die Kölner vergeblich dem Rückstand hinterher, auch die Hereinnahmen des Ex-Mainzers Jhon Cordoba und von Anthony Modeste änderten nichts mehr. Stattdessen entschied in der Schlussphase Öztunali die Partie mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand (82.).

