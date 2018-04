Die Rheinhessen verpassten damit die große Chance, sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen und den Relegationsplatz zu verlassen. Konkurrent VfL Wolfsburg hatte am Samstagabend (31.03.18) in Berlin ebenfalls nur 0:0 gespielt.

Gladbachs Thorgan Hazard (l.) und Daniel Brosinski von Mainz 05 im Luftduell

"Wir waren von Beginn an sehr gut im Spiel. Wir haben mutig attackiert. Unsere beste Phase war nach der Pause. Hinten raus war es ein offener Schlagabtausch ohne Mittelfeldspiel" , sagte Mainz-Trainer Sandro Schwarz nach der Partie: "Es war am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden." Sein Gegenüber, Gladbachs Trainer Dieter Hecking, sah das ähnlich. "Unter dem Strich war es ein gerechtes Unentschieden. Es war das erwartete Kampfspiel" , so Hecking: "In der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut angenommen. Natürlich hätten wir das Spiel hinten raus sehr gerne gewonnen. Heute hat uns die Zielstrebigkeit gefehlt."

Schwäche im Torabschluss auf beiden Seiten

Der vom Mainzer Cheftrainer Sandro Schwarz geforderte Neustart nach der Länderspielpause begann vor 30.173 Zuschauern engagiert und mit viel Einsatz, aber alles andere als glänzend. Gegen die in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel findenden Gladbacher haperte es sowohl an einem guten Spielaufbau als auch an der Gefährlichkeit in der Offensive - wie schon in den drei Liga-Partien zuvor ohne eigenes Tor.