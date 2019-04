Beim 5:0 (3:0) in der Auftakt-Partie des 28. Spieltags am Freitagabend (05.04.19) war schon früh alles entschieden. In der 20. Minute legte Jean-Paul Boetius nach einem kapitalen Bock von Freiburg-Keeper Alexander Schwolow den 1:0-Fürhungstreffer vor: Schwolow spielte bei einem Klärungsversuch den Ball ins Zentrum, Boetius nahm ihn direkt und traf aus gut 30 Metern ins leere Tor.

Doppelschlag von Mateta

Fünf Minuten später erhöhte Jean-Philipp Mateta auf 2:0 und ließ weitere acht Minuten danach auch noch das 3:0 folgen. Zunächst hatte Boetius einen Fehlpass von Vincenzo Grifo abgefangen und den Ball perfekt in den Lauf von Mateta gespielt - der Schwolow keine Chance ließ.

Dann schickte der überragende Boetius Martín Aaron in die Tiefe, der bis zur Grundlinie ging und den Ball perfekt in den Rückraum servierte - Mateta brauchte nur noch zu vollstrecken.

Müller mit Klasse-Paraden

Von den Freiburgern, die zuletzt noch dem FC Bayern ein Remis abgetrotzt hatten, kam im ersten Durchgang gar nichts: Beinahe wehrlos ergaben sie sich in ihr Schicksal. In der Pause reagierte Trainer Christian Streich mit einem Doppelwechsel und versuchte, mit Florian Niederlechner und Luca Waldschmidt die Offensive zu stärken.

In der Tat kam nun etwas mehr von den Gästen, doch Mainz-Keeper Florian Müller wuchs über sich hinaus: In der 50. Minute parierte er einen Kopfball von Pascal Stenzel aus kurzer Distanz mit einem großartigen Reflex. Noch spektakulärer war seine Rettungstat nach einer guten Stunde: Waldschmidt zog hart und flach ab, doch Müller lenkte den Ball mit einer Glanzparade um den Pfosten.

Glückgriff Onisiwo

Inzwischen hatte auch Mainz-Trainer Sandro Schwarz reagiert und den Österreicher Karim Onisiwo eingewechselt. Ein Glückgriff: Erst traf Onisiwo in der 73. Minute nach einer schönen Körpertäuschung zum 4:0 ins lange Eck, dann servierte er eine maßgerechte Flanke, die Mateta 13 Minuten vor dem Ende zum 5:0 einköpfte. Freiburg hatte erst in der 89. Minute durch Niederlechner nochmal eine gute Chance, doch auch diese vereitelte Müller mit einer Klasseaktion.

Für den SC Freiburg steht am kommenden Samstag (13.04.19) die Fahrt zum SV Werder Bremen an. Die Mainzer spielen am Abend des gleichen Tages bei Borussia Dortmund.

Stand: 05.04.2019, 22:15