Artistik und Geschubse

Die Freiburger begannen das Abstiegsduell artistisch. Nicolas Höfler setzte gleich in der ersten Minute einen Seitfallzieher aus 25 Metern über das Mainzer Tor. Doch bevor der Eindruck entstehen konnte, beide Teams würden auf Abstiegskampf ohne Kampf setzen, gerieten auch schon Freiburgs Pascal Stenzel und de Blasis aneinander. Ein bisschen Geschubse an der Seitenlinie und mahnende Worte von Schiedsrichter Guido Winkmann waren die Folge.

Die Ermahnung hatte beruhigende Wirkung auf die Gemüter und dieser Ruhe passte sich zunächst auch das Spielgeschehen an. Erst in der 20. Minute bekamen die 26.000 Zuschauer, die trotz des ungeliebten Montagabend-Termins ins Mainzer Stadion gekommen waren, die nächste aufregende Szene zu sehen: Danny Latza zirkelte einen Freistoß von halbrechts in den Freiburger Strafraum, wo am langen Pfosten Abdou Diallo und de Blasis bereit standen. Diallo kam auch an den Ball, setzte ihn aber neben das Tor.

Erst Halbzeit-, dann Elfmeterpfiff

Spätestens da hatten die Mainzer die Spielkontrolle gewonnen, stellten die Freiburger Defensive jedoch nicht vor allzu schwierige Aufgaben. Richtig aufregend wurde es erst wieder nach dem Halbzeitpfiff: Kurz zuvor war Daniel Brosinski noch aus spitzem Winkel an Freiburgs Keeper Alexander Schwolow gescheitert. Freiburgs Marc-Oliver Kempf hatte den Ball bei Brosinkis Schuss an die Hand bekommen, was Schiedsrichter Winkmann entgangen war, nicht aber der Videoschiedsrichterin Bibiana Steinhaus in Köln.

Während sich die Spieler schon in der Kabine befanden, beugte sich Winkmann also über den Monitor und entschied anschließend auf Handelfmeter. Die fassungslosen Freiburger mussten wieder zurück auf den Rasen. De Blasis verwandelte souverän. Statt 0:0 stand es zur Pause nun 1:0 für Mainz. "Das müssen wir akzeptieren. Es wird immer kurioser" , sagte ein erstaunlich gefasster SC -Sportvorstand Jochen Saier schon kurz nach dem Treffer bei Eurosport. "Aber es ist schon regelkonform, weil mit dem Halbzeitpfiff das Spiel nicht beendet ist." Freiburgs Trainer Christian Streich wollte die Szene nach Schlusspfiff nicht kommentieren. "Da sage ich nichts zu" , erklärte er.

Proteste mit Toilettenpapier

Seine Spieler steckten die kuriose Entstehung des Rückstand auch nicht so leicht weg. Nachdem sich der Beginn der zweiten Halbzeit auch noch verzögert hatte, weil zunächst haufenweise aus Protest gegen die Montagsspiele geworfenenes Toilettenpapier aus dem Strafraum vor dem Mainzer Fanblock beseitigt werden musste, begannen sie hektisch und unkonzentriert. Mainz drängte auf die Entscheidung. Doch sowohl Latza (48.) als auch de Blasis (58.) verfehlten das Ziel.

Für die größte Gefahr für das Freiburger Tor sorgte zunächst allerdings ein Freiburger: Der eingewechselte Tim Kleindienst lenkte einen hohen Ball per Kopf auf die Latte des eigenen Tores (64.). Zum Ausgleich köpfte er den Ball zehn Minuten später dann aufs Mainzer Tornetz. Der SC hatte sich da längst wieder gefangen, bemühte sich redlich, selbst gefährlich zu werden, meist aber vergeblich.

Schwolow patzt

Stattdessen verhalfen die Freiburger den Mainzern in Person von Schwolow zur Entscheidung. Der Freiburger Torhüter spitzelte einen Rückpass unbedrängt in die Füße von Robin Quaison. Der Mainzer Stürmer legte quer und de Blasis erzielte mühelos seinen zweiten Treffer. Nils Petersen traf anschließend noch den Pfosten des Mainzer Tores (88.). Es war die beste Freiburger Chance des Abends.