Jovic erzielte vor 30.805 Zuschauern seine Saisontore Nummer elf und zwölf (31./45.+1 Minute) und egalisierte damit die zweimalige Mainzer Führung durch Robin Quaison (10./36.). Der Serbe führt damit nach dem 16. Spieltag gemeinsam mit Dortmunds Paco Alcácer die Torschützenliste an.

Mit 27 Punkten sind die Hessen vor dem Jahresfinale gegen die Bayern Tabellenfünfter. Mainz verharrt mit 20 Zählern im Mittelfeld der Fußball-Bundesliga, hat aber einen kleinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. "Die Leistung steht im Vordergrund" , betonte Mainz-Trainer Sandro Schwarz nach der Partie am Sportschau-Mikrofon: "Wir können uns ärgern, aber wir dürfen nicht enttäuscht sein." Auch sein Gegenüber kann mit dem Punkt gut leben. "Mainz war die optisch überlegene Mannschaft, aber insgesamt ist es eine gerechte Punkteteilung ", sagte Frankfurts Trainer Adi Hütter.

Eine Halbzeit Tempofußball

Vor allem in der ersten Hälfte war es ein fulminantes und hitziges Derby. Beide Mannschaften sorgten für ein hohes Tempo und erspielten sich einige Torraumszenen. Den besseren Start erwischten aber die Mainzer, die sehr aggressiv attackierten. Schon in der zehnten Minute sorgte Quaison für die Führung. Von Jean-Philippe Mateta in Szene gesetzt drosch er den Ball links oben in den Winkel. Vorausgegangen war ein leichtsinniger Fehler von Mijat Gacinovic.