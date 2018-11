Damit gelang dem BVB eine gelungene Generalprobe für die Champions-League-Partie am Mittwoch (28.11.18) gegen den FC Brügge, in der ein Unentschieden zum Sprung in die K.o.-Runde reicht. Top-Joker Paco Alcacer (66.) brachte den BVB nur kurz nach seiner Einwechselung mit seinem neunten Saisontor in Führung. Robin Quaison gelang zwar der Ausgleich (70.), doch Lukasz Piszczek (76.) legte für Dortmund nach. "Es war ein sehr schwieriges Spiel. Es stand auf der Kippe" , sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc nach der Partie: "Am Ende haben wir vielleicht in bisschen glücklich, aber nicht unverdient hier gewonnen."

Gäste dominieren die Anfangsphase

Vor 33.305 Zuschauern in der ausverkauften Mainzer Arena dominierten die Gäste die Anfangsphase. Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou prüfte FSV-Torwart Robin Zentner bereits nach vier Minuten per Kopf, Reus zielte kurze Zeit später ebenfalls mit dem Kopf nur knapp am Mainzer Tor vorbei (10.). Dabei hatte FSV-Trainer Sandro Schwarz, der zuletzt zwei Siege in Folge bejubelt hatte, gegen den Tabellenführer umgestellt und setzt auf fünf Defensiv-Spieler.