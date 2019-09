FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 0:1

Wolfsburg zittert sich zum Sieg in Mainz

Der VfL Wolfsburg bleibt in dieser Saison weiter ungeschlagen. Nach drei Unentschieden in Serie reichte es am 6. Spieltag beim FSV Mainz 05 am Ende mit viel Glück sogar zu einem knappen 1:0-Sieg.