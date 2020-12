1. FSV Mainz 05

Der 1. FC Köln hat am Samstag (12.12.2020) im Kellerduell den FSV Mainz 05 mit 1:0 (0:0) besiegt. Mit nun zehn Punkten auf dem Konto liegt der FC schon fünf Zähler vor den Mainzern, die weiterhin Vorletzter in der Tabelle sind. Für Jubel bei den Gästen aus Köln sorgte Elvis Rexhbecaj, der in der 55. Minute den Siegtreffer erzielte.

Thielmann trifft, doch das Tor zählt nicht

Für den ersten kleinen Aufreger sorgte in der 15. Minute Kölns Salih Özcan, als er zunächst Gegenspieler Alexander Hack aussteigen ließ und dann mit einem Schuss aus 20 Metern den Mainzer Torhüter Robin Zentner prüfte.

Richtig spannend wurde es allerdings keine sechzig Sekunden später: Rexhbecaj bediente Jan Thielmann, dessen Schuss im Mainzer Tor landete. Es folgte Jubel, er war jedoch nicht von Dauer - Schiedsrichter Felix Zwayer entschied auf Abseits und blieb auch nach Rücksprache mit der Video-Assistentin Bibiana Steinhaus bei dieser Entscheidung.