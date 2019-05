Latte und Pfosten in einem Angriff

Bayer 04, das vor der Partie mit Alt-Stars wie Andreas Thom, Christian Wörns oder Bernd Schneider auf dem Rasen seine 40-jährige Bundesliga-Zugehörigkeit feierte, dominierte die Partie in der ersten Hälfte, tat sich aber schwer, in gute Abschlusspositionen zu kommen. Nach einem Fehler in der Schalker Abwehr hatten die Gastgeber dann eine Doppelchance. Doch zuerst traf Lucas Alario die Latte und im Nachschuss Julian Brandt den Pfosten (22.).

Auch beim Führungstreffer bekam Leverkusen Schalker Schützenhilfe. Weston McKennie lenkte eine Flanke per Kopf genau auf Havertz, der aus zehn Metern zum 1:0 traf. Schalke wurde erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit mutiger. Nassim Boujellab zwang mit einem Schuss aus kurzer Distanz Hradecky zu einer starken Parade (37.).

Schalke dreht auf und trifft

Mit Beginn der zweiten Halbzeit traute sich Schalke 04 deutlich mehr zu und es wurde sofort eine offene, rasante Partie. Nach einem Ballgewin hatte Guido Burgstaller freie Bahn und lupfte über Hradecky hinweg zum 1:1 ein (47.). Wenig später hatten die Gäste sogar die Chance zur Führung. Nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Deniz Aytekin auf Foul von Kevin Volland an Weston McKennie nach einer Ecke. Doch der starke Hradecky hielt den von Caligiuri getretenen Strafstoß (53.).

Einen zweiten Elfmeterpfiff nach einer Aktion von Jonathan Tah gegen Breel Embolo nahm Aytekin nach Ansicht der Videobilder zurück (71.). Schalke spielte weiter leidenschaftlich und kaufte den Gastgebern, die in der zweiten Halbzeit über 80 Prozent Balbesitz hatten, den Schneid ab. So musste sich Leverkusen im letzten Heimspiel der Saison nach zuvor vier Siegen Folge mit dem ersten Unentschieden unter Trainer Peter Bosz begnügen.

Leverkusen zum Abschluss in Berlin

Einen Platz in der Europa League hat Leverkusen damit zwar sicher. Aber im Kampf um den letzten freien Champions-League-Platz wird es für die Rheinländer (55 Punkte, +13 Tore) am letzten Spieltag bei Hertha BSC im Fernduell mit Mönchengladbach (55 Punkte, +15 Tore) und Eintracht Frankfurt (54 Punkte, erst Sonntag in Mainz) eng. Für Vize-Meister Schalke 04 klingt die Saison in der heimischen Arena gegen den VfB Stuttgart aus.

