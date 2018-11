Leverkusen mit schlechter Chancenverwertung

Der zweite Durchgang begann direkt wieder mit Offensive. Joelinton wurde im Sechzehner klar gefoult. Den anschließenden Elfmeter versenkte Grifo souverän. Leverkusen vergab im Anschluss durch Julian Brandt (50.), Kai Havertz (52.) und Kevin Volland (54./65./72.) viele gute Möglichkeiten zum Anschlusstreffer. Mitten in der Bayer-Drangphase setzte Hoffenheim dann den Konter: Grifo schickte Joelinton, der sich durchsetzte und in die rechte Ecke abschloss. Danach war der Widerstand der Leverkusener gebrochen.