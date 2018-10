Wendell scheitert vom Punkt

Bei der Generalprobe für das Auswärtsspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag beim FC Zürich (18.55/Live-Ticker bei sportschau.de) zeigte Bayer wieder mehr Schatten als Licht. Nach gutem Beginn bauten die Hausherren spätestens nach dem Fehlschuss von Wendell ab. Der Brasilianer scheiterte vom Punkt mit einem ganz schwach geschossenen Strafstoß an 96-Torwart Michael Esser. Schiedsrichter Patrick Ittrich hatte erst nach Rücksprache mit dem Videoassistenten das Handspiel von Felipe geahndet.

Muslija erneut mit Traumfreistoß

Besser machte es bei einem Standard 96-Youngster Muslija, der bereits unter der Woche mit einem Traumfreistoß beim 3:2 der deutschen U20 gegen die Schweiz auf sich aufmerksam gemacht hatte. In der 30. Minute verhinderte der finnischen Nationaltorwart Lukas Hradecky mit einer Glanzparade gegen den herausragenden Muslija das 0:2. "Man kann aus einem Freistoß eine Waffe machen und das habe ich heute gemacht" , sagte der Torschütze. "Trotzdem steht das Ergebnis im Fokus."

Nur fünf Minuten später gelang Lars Bender der Ausgleich, nachdem Sekunden zuvor auf der anderen Seite ein Treffer von Niclas Füllkrug nicht anerkannt worden war. Auch nach der Pause fand Leverkusen in einer interessanten Partie kein geeignetes Mittel, um die gut organisierte Defensive der Roten auszuhebeln. Hannover nutzte dagegen einen seinen wenigen Konter durch Felipe, der sein Team anschließend selbst schwächte.

Druck auf Herrlich dürfte steigen

Der selbsternannte Champions-League-Anwärter Bayer, der seine vorherigen zehn Heimspiele gegen die Niedersachen allesamt gewonnen hatte, verharrt nach seinem zweiten Heimspiel in Folge ohne Sieg weiter in den unteren Tabellengefilden. Der Druck auf den umstrittenen 04-Coach Heiko Herrlich dürfte nach nur zwei Siegen aus acht Ligaspielen wieder steigen. Nach dem Gastspiel beim FC Zürich, geht es am Sonntag (28.10.2018) zu Werder Bremen.