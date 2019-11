Von Beginn an agierten beide Mannschaften mit hoher Intensität. Doch die etwas aggressiver auftretenden Leverkusener machten es der Elf vom Niederrhein schwer im Umschaltspiel und hatten die besseren Torchancen - scheiterten jedoch einige Mal an Gladbach-Keeper Yann Sommer, der am Vortag zum ersten Mal Vater geworden war. Erst nach der 1:0-Führung fanden die Fohlen besser ins Spiel.

Ausgeglichenes Spiel

Dennoch blieb das Spiel ausgeglichen. Nur wenige Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit verpasste Alario den Ausgleich. Mit hohem Pressing versuchten es die Leverkusener nach der Pause immer wieder, den Gladbacher Abwehrriegel zu knacken. Doch Sommer war jeweils gegen Sven Bender, Karim Bellarabi und Alario zur Stelle.

Die Gäste hätten ihrerseits durch den starken Florian Neuhaus (57.), der erst an Bayer-Keeper Lukas Hradecky scheiterte, frühzeitig alles klarmachen könne. Ein Treffer von Patrick Herrmann in der 76. Minute wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Nach überstandener Schulterverletzung erstmals wieder in der Startelf beim fünfmaligen deutschen Meister stand Nationalspieler Matthias Ginter.

Jetzt beide in Europa gefordert

Für die Leverkusener steht nun am kommenden Mittwoch die Champions-League-Partie gegen Atlético Madrid an, dann geht es am Sonntag in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg weiter. Gladbach hat am Donnerstag in der Europa League den AS Rom zu Gast, dann kommt ebenfalls am Sonntag Werder Bremen in den Borussia Park.