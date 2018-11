Durch das 0:2 (0:0) in Leverkusen kassierte der VfB unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl die vierte Niederlage im fünften Spiel. Leverkusen betrieb dagegen Wiedergutmachung für das 0:3 in Leipzig vor der Länderspielpause und schaffte zu Beginn des 12. Spieltags der Fußball-Bundesliga zunächst klar Distanz zur Abstiegszone.

"Es bringt nichts zu jammen", sagte der Stuttgarter Dennis Aogo bei Eurosport. "Wir müssen weiter daran arbeiten, in allen Mannschaftsteilen kompakt zu sein. Das haben wir heute nicht richtig geschafft."

Schiedsrichter zunächst im Mittelpunkt

In der ersten Hälfte stand vor allem Schiedsrichter Robert Schröder aus Hannover im Mittelpunkt - und mit ihm sein Video-Assistent Pattrick Ittrich in Köln. Gleich in der 1. Minute fiel Stuttgarts Pablo Maffeo im Leverkusener Strafraum nach einem möglichen Kontakt von Charles Aranguiz. Ein Eingriff aus Köln blieb aus, Ittrich sah offenbar keine "klare, offensichtliche Fehlentscheidung", die gegeben sein muss. Tatsächlich belegten die TV-Bilder nicht eindeutig einen Kontakt.

Schiedsrichter Robert Schröder

Wenig später funktionierte das Zusammenspiel gut: Insua hielt auf der rechten Abwehrseite einen Ball von Lars Bender mit der Hand auf, Schiedsrichter Schröder entschied auf Strafstoß. Aus Köln kam aber das Signal: Das Handspiel war außerhalb. Und so korrigierte sich Schröder zurecht auf einen Freistoß - der nichts einbrachte. Sportlich blieb das Spiel ansonsten zunächst farblos.

Volland: Großchance vergeben, dann Doppeltorschütze

In der zweiten Hälfte folgte ein intensives Spiel, bei dem es aber bis zur 60. Minute dauerte, ehe die erste starke Szene zustande kam: Julian Brandt hatte Karim Bellarabi auf links eingesetzt, der den Konter nach rechts zu Kevin Volland rüberspielt - doch der traf aus fünf Metern das leere Tor nicht - drüber.

Später machte es Volland zwei Mal besser: Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Kai Havertz den Ball von links an den zweiten Pfosten, wo Volland völlig freistehend gegen schwache Stuttgarter Verteidiger nur noch einköpfen musste (76.). Lucas Alario trieb wenig später einen Konter auf der rechten Seite nach vorne, sein Zuspiel in die Mitte verwertete wiederum Volland zum 2:0 (83.)

VfB nun gegen Augsburg, Bayer in Nürnberg

Am kommenden Spieltag trifft der VfB am Samstag (01.12.2018, 15:30 Uhr) auf den FC Augsburg. Leverkusen ist erst am Montagabend um 20:30 Uhr dran, dann beim 1. FC Nürnberg.

Thema in: Sportschau am Samstag, 24.11.2018, 18 Uhr