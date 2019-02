Kai Havertz (18. Minute) und Leon Bailey (66.) trafen für die Gastgeber, die damit ihren vierten Ligasieg in Folge feierten und noch nie so gut platziert waren in dieser Saison. Für Düsseldorf, die noch immer zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben, ist es die zweite Ligapleite in der Rückrunde.

"Man kann und darf in Leverkusen verlieren. Uns hat die Durchschlagskraft gefehlt, deswegen konnten wir uns vorne nicht durchsetzen" , sagte Düsseldorfs Coach Friedhelm Funkel nach der Partie. Leverkusens Trainer Peter Bosz war zufrieden: "Wir werden von Spiel zu Spiel stärker."

Beide Trainer zu Wechseln gezwungen

Bosz musste sein Team gegenüber dem 0:0 im russischen Krasnodar am vergangenen Donnerstag (14.02.19) in der Europa League auf einer Position umstellen. Für den am Sprunggelenk verletzten Abwehrchef Sven Bender rückte Aleksandar Dragovic in die Abwehrkette.