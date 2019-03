Leverkusen gewann am Samstag (02.03.2019) gegen die zuletzt starken Breisgauer mit 2:0 (1:0) und revanchierte sich damit für die unglückliche 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende. Charles Aranguiz (4. Minute) mit einem herrlichen Distanzschuss und Leon Bailey (73.) erzielten die Tore für Bayer Leverkusen.

Mit 39 Punkten liegt Bayer darf nun als Tabellensechster wieder von der Europapokal-Teilnahme träumen, alleine 15 Punkte holte man in den sieben Bundesligaspielen unter dem neuen Trainer Peter Bosz. Für Leverkusen war es der erste Sieg an einem Karnevalssamstag seit sieben Jahren. "Es war nicht glanzvoll, aber auch nicht glanzlos" , sagte Julian Brandt der ARD. "Es war absolut in Ordnung, was wir heute gespielt haben."

Der SC Freiburg kassierte erstmals seit vier Spielen wieder eine Niederlage, hat aber immer mit 27 Punkten noch einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegszone.

Platzwunde - Bender muss raus

Vor 26.607 Zuschauern erwischte Bayer einen Traumstart: Aranguiz traf mit einem sehenswerten Distanzschuss, es war sein erster Saisontreffer - und der erste in der Bundesliga seit dem 17. September 2017, auch damals hatte Aranguiz gegen Freiburg getroffen.

Beayer, das nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Europa League nur noch über die Liga in einen europäischen Wettbewerb einziehen kann, beherrschte Ball und Gegner nach Belieben, lediglich die Torausbeute ließ zu wünschen übrig. Tin Jedvaj (17.) traf nur das Außennetz, Kevin Volland (26.) scheiterte an Torhüter Alexander Schwolow.