Kevin Kampl (17. Minute) brachte Leipzig mit einem sehenswerten Distanzschuss in Führung. Knapp zehnt Minuten später erhöhte Nationalstürmer Timo Werner (28.) per Kopf auf 2:0. Die komfortable Halbzeitführung hätten die Hausherren in der zweiten Hälfte ausbauen könne, doch vor allem Werner vergab Großchance in Serie.

Rangnick überrscht mit zwei Dreierketten

RB-Trainer Rangnick überaschte nach dem Ausfall vom gelbgesperrten Kapitän Willi Orban mit zwei Dreierketten in der Defensive. Erstmals rückte Marcel Halstenberg aus der Viererkette eine Position nach vorne neben Kevin Kampl und Konrad Laimer. So beherrschte die Leipziger ie Partie von Beginn an. Mit frühem Pressing setzten sie die Gäste unter Druck, waren zudem deutlich zweikampfstärker und sicherer in den Kombinationen.