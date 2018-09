Leipzig überließ den Gästen zunächst die Initiative und lauerte auf Konterchancen. Erste Gefahr ging aber von einer Standardsituation der Leipziger aus. Marcel Halstenberg flankte vors Tor, doch der aufgerückte Dayot Upamecano vergab per Kopf. Leipzig blieb erstaunlich defensiv, lockte die Gäste, doch Stuttgart traute sich nicht so recht und schob den Ball lieber in den eigenen Reihen hin und her.

Werner vergibt aus kurzer Distanz

Nach einem Sprint über die rechte Seite bediente Leipzigs Nordi Mukiele Timo Werner vor dem Tor (23.), doch der Nationalspieler vergab aus kurzer Distanz.

Besonders effektiv war das Spiel der Stuttgarter nicht. Die Angriffsbemühungen endeten meist am gegnerischen Strafraum. Leipzig wurde gefährlicher, Kevin Kampl hielt aus der Distanz drauf. Ex-Nationalkeeper Ron-Robert Zieler ließ den Ball abklatschen, und der aufgerückte Orban drosch zum 1:0 ein. "So ist das im Leben eines Torhüters. Ich wollte den Ball festhalten, anstatt ihn zur Seite wegzumachen. Das ist ärgerlich" , meinte der VfB -Torhüter zur vorentscheidenden Szene.

Stuttgart äußerst harmlos

Auch im zweiten Durchgang blieben die Gastgeber klar dominierend, Stuttgart konnte sich nur noch selten befreien. In der 58. Minute feierten die Fans der Gastgeber schon das 2:0 durch Werner, doch per Videobeweis wurde das Tor wegen Abseitsstellung annulliert.

Mit acht Punkten kletterten die Leipziger vor dem brisanten Duell am kommenden Samstag (29.09.2018) bei 1899 Hoffenheim mit dem designierten RB -Trainer Julian Nagelsmann auf Platz acht der Liga.