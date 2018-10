Mit einer berauschenden Gala und dem höchsten Sieg in der Vereinsgeschichte im Profi-Fußball ist RB Leipzig auf den zweiten Platz der Bundesliga-Tabelle gestürmt - Gegner 1. FC Nürnberg hat dabei das nächste bittere Auswärts-Debakel erlebt. Die Roten Bullen fertigten die Franken am Sonntagabend (07.10.2018) mit 6:0 (4:0) ab. Die Sachsen sind nun seit sechs Spielen in der Liga ungeschlagen und vorerst zu einem der Titelkandidaten aufgestiegen.

Nach nicht mal sieben Minuten hatten die stürmischen Leipziger mit einer 2:0-Führung durch Kevin Kampl und Yussuf Poulsen bereits für die Vorentscheidung gesorgt. Der Rest war Kür gegen bemitleidenswerte Gäste. Noch vor der Pause erhöhten Marcel Sabitzer und Timo Werner. Doch damit noch lange nicht genug: Sabitzer und Werner setzten das Tor-Festival nach der Pause fort, wobei Werner sogar noch einen Foulelfmeter vergab . Für die Attacke zuvor hatte Nürnbergs Tim Leibold die Rote Karte gesehen.

"Die ersten drei, vier Torschüsse waren alle drin. Es hat schon sehr viel gestimmt von dem, was wir gemacht haben" , sagte Leipzigs Mittelfeldspieler Sabitzer.

Zu schnell für die Nürnberger

Nicht mal drei Minuten waren gespielt, da riss Forsberg seine Arme nach oben und bejubelte mit dem Leipziger Anhang die Führung von RB. Und es war ein Tor wie aus dem Lehrbuch: Kurz vor der Mittellinie eroberten die Leipziger Spieler in der eigenen Hälfte den Ball, dann ging es rasend schnell. Zu schnell für die Nürnberger. Emil Forsberg auf Kampl, Kampl auf Werner, Werner auf Kampl - Tor. Nach Vorlage von Sabitzer schob der Däne Poulsen im Fallen den Ball an Nürnbergs Torwart Fabian Bredlow vorbei.

Tor Nummer drei erzielte Sabitzer selbst. Bredlow sah beim Schuss ins kurze Eck nicht gut aus. Ins lange Eck aus 16 Metern traf Werner. Schadensbegrenzung, mehr war für den "Club" nicht mehr möglich. Aber nicht mal das bekamen die Nürnberger hin.

Für Leipzig wäre noch mehr möglich gewesen, aber Werner verschoss einen Elfmeter und Kapitän Willi Orban traf mit einem Kopfball nur den Pfosten.