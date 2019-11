Wunderschöner Forsberg-Freistoß

Nach dem Wechsel belagerten die Sachsen weiter das Kölner Tor, gingen aber sehr fahrlässig mit ihren Chancen um - allen voran Sabitzer, Forsberg und auch Werner. Als die Leipziger das Tempo drosselten, fiel doch noch der vierte Treffer für RBL. Forsberg verwandelte einen Freistoß auf sehr sehenswerte Art und Weise.