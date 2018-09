Leipzigs Matchwinner war Yussuf Poulsen (53./73.), dem sein erster Doppelpack in der Bundesliga gelang. Nach der dritten Niederlage der Saison steckt Hoffenheim, das durch Andrej Kramaric (90.+3/Foulelfmeter) zu spät zum Ehrentreffer kam, mit weiterhin sieben Punkten vorerst im Tabellenmittelfeld fest. Leipzig rückte derweil mit elf Zählern in die Spitzengruppe auf.

"Die Führung hat den Unterschied gemacht. Mit dem zweiten Tor war es vorentschieden" , sagte RB-Trainer Ralf Rangnick, der zuvor das Ende der großen Rotation angekündigt hatte.

Leipzig zunächst aktiver, TSG mit besseren Chancen