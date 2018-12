RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 2:0

RB Leipzig entzaubert Gladbach

Timo Werner hat RB Leipzig auf Rang drei der Fußball-Bundesliga geschossen. Beim 2:0 (2:0) über Borussia Mönchengladbach traf der Nationalspieler am Sonntag vor 41 939 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena in der 3. Minute sowie in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.