Leipzig hat sich mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg die Champipons-League-Teilnahme in der kommenden Spielzeit gesichert. Für die Hausherren trafen Timo Werner (19.) und Emil Forsberg (78.) per Elfmeter. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Vicenzo Grifo (66.). Freiburg vergab in der zweiten Halbzeit allerdings mehrfach Gelegenheiten auf einen zweiten Treffer.

Wenig Chancen auf beiden Seiten

Die Partie begann schwungvoll mit RB-Stürmer Werner, der seinen Abschluss neben das Tor setzte (3.). Danach überließen die Gastgeber den Breisgauern die Kugel und lauerten mit den schnellen Außenspielern auf Ballgewinne. Bis zur 20. Minute ließen die Freiburger nichts zu. Dann bekam Yussuf Poulsen einen Pass in den Lauf und setzte in der Mitte Werner ein, der ins kurze Eck abschloß.

Der SC tat sich schwer klare Gelegenheiten gegen die hervorragend organisierte Leipziger Abwehr herauszuspielen. Eine gab es dennoch: Lucas Höler scheiterte gleich zweimal am sensationell parierenden Peter Gulacsi im RB-Tor (23.). Danach gab es bis zur Pause auf beiden Seiten allenfalls halbgefährliche Abschlüsse.

Freiburg stellt RB vor Probleme

Nach dem Seitenwechsel war Leipzig merkwürdig passiv. Freiburg wurde dagegen immer besser. Der Lohn war der verdiente Ausgleich, als Grifo einen Freistoß schnell ausführte und ins leere Tor traf. Gulacsi hatte zu spät den freigegebenen Ball registriert. Danach jedoch zeigte der Ungar erneut seine ganze Klasse, als er gegen Mike Frantz und Vicenzo Grifo überragend parierte (69./71.).

Kurz darauf war das Glück dann den Leipzigern hold, als Schiedsrichter Robert Schröder bei einem umstrittenen Armeinsatz eines Freiburgers auf den Punkt zeigte. Forsberg verwandelte sicher zur erneuten Führung. In der Schlussphase verhinderte Leipzigs Lukas Klostermann mit einer Rettungstat auf der Linie den Ausglerich (90.+1.). Kurz danach vergab der eingewechselte Florian Niederlechner die letzte Gelegenheit für den SC.

Leipzig kann die Saison krönen

RB Leipzig eröffnet am kommenden Freitag (03.05.2019) den 32. Spieltag der Bundesliga mit einem Auswärtsspiel in Mainz. Nach der Niederlage des BVB ist Platz zwei sogar noch in Reichweite. Fünf Punkte beträgt der Rückstand nur noch. Dazu könnte sich Leipzig im Pokalfinale mit einem Titel für die starke Saison belohnen. Die Freiburger können trotz der Niederlage wohl auch nächstes Jahr für die Bundesliga planen. Am nächsten Spieltag geht es für den Sportclub zuhause gegen Aufsteiger Düsseldorf.