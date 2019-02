In dem überwiegend wilden Spiel, in dem beide Teams auf eine kontrollierte Offensive keinen Wert legten, hielten die Leipziger die Frankfurter "Büffelherde" mit Ante Rebic, Sebastian Haller und Luka Jovic erfolgreich unter Kontrolle. Das Frankfurter Sturm-Trio kam diesmal kaum zur Entfaltung.

"Das ganze Team hat sehr gut nach hinten gearbeitet und wir haben fast nichts zugelassen" , lobte Leipzigs Stefan Ilsanker die defensive Leistung seiner Mitspieler. "Wir hätten uns mit drei Punkten belohnen müssen. Aber der Ball wollte heute einfach nicht rein" , gab sich Leipzigs Emil Forsberg enttäuscht.

"Wie wir nach der Pause auf das Tempo gedrückt haben, das war richtig klasse. Chancen hatten wir genug, um das Spiel zu entscheiden. Deshalb habe ich gemischte Gefühle. Es war ein gutes Spiel, aber es hätten drei Punkte sein können" , sagte Leipzigs Trainer Ralf Rangnick.

Hütter: "Konnten uns überhaupt nicht durchsetzen"

"Leipzig war die bessere Mannschaft mit mehr Torchancen. Nach vorne hat mir unser Spiel nicht gefallen, wir konnten uns überhaupt nicht durchsetzen. Deswegen kann mit dem einen Punkt gut leben" , zeigte sich Frankfurts Coach Adi Hütter zufrieden.

"Leipzig ist eine Mannschaft, die dich überrollen kann. Deswegen haben wir heute etwas Anderes versucht. Wir wollten kein Risiko eingehen. Das war ein Mittel. Ob es das beste war, weiß ich nicht, aber es hat geholfen" , gewährte Eintracht-Keeper Kevin Trapp einen Einblick in den Frankfurter Matchplan.

Wegen des hohen Tempos fehlt die Präzision